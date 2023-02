Atomic Heart : un nouveau trailer live-action avec l'acteur Jensen Ackles (la série Supernatural)

Dean Winchester dans la série Supernatural, qui a été casté pour incarner notre soldat russe augmenté, capable aussi bien de donner des coups de massue que d'envoyer des décharges électriques via son bras gauche connecté. Ce dernier s'amuse à éliminer des robots mais aussi des créatures organiques inertes, aussi pour nous avertir que les ennemis dans le jeu seront nettement plus agressifs et robustes. Il va donc falloir se la jouer Atomic Way.



La sortie d'Atomic Heart est attendue pour le 21 février 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.









Depuis que la presse spécialisée est revenue avec des étoiles plein les yeux lors de la session Preview d'Atomic Heart, ce dernier se place comme l'un des gros jeux du mois de février. A une semaine d'ailleurs de sa sortie, l'éditeur Focus Entertainment propose une nouvelle vidéo en live-action, histoire de toucher un plus large public. C'est l'acteur Jensen Ackles, bien connu pour son rôle de