Atomic Heart : le gameplay décortiqué et commenté dans une grosse vidéo de 9 min

Union Soviétique dystopique des années 50 (où les inventions de Suchanop ont permis d’ouvrir une ère de prospérité technologique pour l’Union Soviétique), jusqu'au gameplay ambidextre où notre militaire est capable d'ouvrir le feu et d'utiliser ses pouvoirs via son bras gauche robotique et connecté. Les différents ennemis, qu'ils soient des robots corrompus ou des créatures sorties de laboratoire expérimentales, sont également présentés, tout comme les armes, les évolutions possibles, sans oublier les enjeux qui nous attendent.





Depuis qu'on a pu le prendre en mains pendant une grosse session de 4h , Atomic Heart se place comme l'un des jeux les plus attendus de ce début d'année 2023. Développé par le studio russe Mundfish, ce FPS aux grands airs de BioShock sous amphétamine est de retour avec une grosse vidéo de gameplay, détaillé et commenté par ses créateurs. Tout est expliqué, de l'histoire de cetteLa sortie d'Atomic Heart est programmée pour le 21 février prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.