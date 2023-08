Atomic Heart : le premier DLC narratif lâche son gameplay, l'annihilation est totale !

Sorti en février dernier, Atomic Heart a surpris bon nombre de joueurs. Certes, le jeu n'a pas fait l'unanimité et certains sont même allés chercher une polémique lié à un personnage robotique, mais globalement, les personnes qui ont terminé l'aventue ont apprécié cette expérience proche d'un BioShock. Ces derniers vont pouvoir prolonger l'aventure avec l'arrivée du premier DLC narratif, répondant au nom de Annihilation Instinct. Nouvelle zone, nouveaux ennemis, nouvelles armes et nouvelle capacité, il y a évidemment tout ce qu'il faut pour passer en caisse une nouvelle fois, sachant que les joueurs ayant acheté l'Atomic Pass peuvent en bénéficier automatiquement. Dans cette extension, il va falloir découvrir la vérité sur l'histoire de NORA alors que le Major P-3 est rappelé au complexe Facility 3826. On va alors faire la rencontre du Professeur Lebedev pour comprendre comment réprimer une IA hors de contrôle et freiner son Instinct d'Annihilation. Parmi les nouvelles armes, il y a le Sécateur, une arme à distance avec 2 modes de tir, et la Klusha, une arme de mêlée capable de trancher et percer les adversaires.