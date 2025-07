Jurassic World Renaissance : va-t-il écraser les autres blockbusters de l'été ? On en discute avec Gareth Edwards, le réalisateur

Avec le lancement de F1, réalisé par Joseph Kosinski et porté par Brad Pitt, la saison des blockbusters estivaux est officiellement ouverte. À ses côtés, on retrouve également Ballerina, un film à découvrir absolument, tant il se démarque par sa singularité et son efficacité. Mais le mois de juillet marque surtout l’arrivée d’une confrontation spectaculaire entre mastodontes hollywoodiens : Jurassic World Rebirth (Renaissance en version française), Superman, et Les 4 Fantastiques. Qui sortira vainqueur de ce duel au sommet ? D’après les premières estimations, Jurassic World Rebirth pourrait engranger jusqu’à 260 millions de dollars dès son premier week-end à l’échelle mondiale. Une performance attendue pour ce qui s’annonce déjà comme le plus fédérateur des trois. Et pour cause : nous parlons ici de Jurassic Park, une franchise emblématique, dont l’attrait demeure intact auprès du grand public, en dépit de critiques parfois virulentes. À chaque nouvelle sortie, la série frôle, voire dépasse, le milliard de dollars de recettes. Difficile, dans ces conditions, d’envisager une pause. C’est précisément l’une des questions que nous avons posées à Gareth Edwards, réalisateur de cet opus, que nous avons rencontré il y a une quinzaine de jours à Paris. Nous lui avons notamment demandé ce qui, selon lui, explique cette longévité exceptionnelle, et ce que cela représente de porter à son actif des licences aussi colossales que Godzilla, Star Wars et désormais Jurassic Park.







Ce nouvel épisode introduit des créatures inédites, dont un certain D-Rex (Distortus Rex), au design résolument inquiétant, évoquant davantage l’univers de Alien que celui des dinosaures traditionnels. D’où vient cette idée ? Et surtout, jusqu’où peut-on repousser les limites de l’imaginaire lorsqu’on conçoit ce type de monstres ? La réponse de Gareth Edwards, aussi étonnante soit-elle, s’est révélée particulièrement cohérente. Ce que l’on sait moins, c’est que Gareth Edwards a commencé sa carrière dans le domaine des effets spéciaux. C’est d’ailleurs ce savoir-faire qui confère à ses films une dimension visuelle souvent remarquable. Il connaît parfaitement les contraintes liées à la postproduction, ce qui lui permet d’anticiper dès le tournage les besoins techniques pour garantir un rendu optimal à l’écran. Nous lui avons donc demandé s’il avait mis à profit cette expertise sur Jurassic World Rebirth.









Autre aspect emblématique de son approche : sa capacité à tourner avec des moyens limités. Gareth Edwards est réputé pour sa débrouillardise et son souci d’optimisation budgétaire. Il lui arrive fréquemment de manier lui-même la caméra sur ses tournages. A-t-il pu conserver cette méthode artisanale sur une production de l’ampleur de Jurassic World ? Il nous a répondu sans détour. Si les retours critiques autour du film sont partagés, certain adorent, d'autres beaucoup moins, en particulier en raison d’un scénario jugé trop convenu et de personnages stéréotypés, il n’en demeure pas moins que Jurassic World Rebirth impressionne par la qualité de ses effets spéciaux. En tant que blockbuster estival, il remplit pleinement son contrat, en offrant au public un spectacle grandiose. Le film ne parvient certes pas à égaler le niveau du tout premier épisode signé Steven Spielberg, mais il redresse la barre par rapport aux deux volets précédents avec Chris Pratt. En somme, si vous êtes en quête de grands frissons, de créatures spectaculaires et de visuels saisissants, ce nouvel opus devrait satisfaire vos attentes. Et pour conclure, nous vous laissons avec quelques images de Dolores, animatronique plus vraie que nature, présente avec nous juste avant notre entretien avec Gareth Edwards. Une création technologique fascinante, à l’image de ce que propose Jurassic World Rebirth.