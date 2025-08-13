Crimson Desert : le jeu est repoussé à 2026 malheureusement, Pearl Abyss s'explique

Présent à chaque grand rendez-vous vidéoludique depuis plusieurs mois, et encore jouable la semaine prochaine à la gamescom de Cologne, Crimson Desert ne rejoindra finalement pas les étals cette année. La confirmation est tombée dans le cadre de la présentation des résultats financiers de Pearl Abyss. L'Action-RPG en monde ouvert du studio sud-coréen vise désormais une sortie mondiale au premier trimestre 2026, repoussant de plusieurs mois la fenêtre initialement annoncée pour la fin 2025. Selon l’éditeur, ce glissement est dû à des délais plus importants que prévu dans plusieurs domaines clés : coordination du planning global, enregistrement des voix dans le jeu, certification sur consoles, mais aussi collaborations avec de nombreux partenaires pour préparer la distribution physique du jeu. Pearl Abyss assume pleinement ce report, présenté comme une « décision stratégique » destinée à assurer un lancement sur une “échelle significative” pour ce premier projet AAA de grande envergure sur consoles.







"Le lancement de Crimson Desert, notre premier jeu AAA de grande envergure sur consoles, a été inévitablement repoussé d’un trimestre par rapport au calendrier précédemment annoncé. Cette décision résulte de délais plus longs que prévu liés à la coordination des plannings et aux collaborations avec plusieurs partenaires pour la distribution physique, l’enregistrement des voix, la certification sur consoles et d’autres préparatifs de lancement. Nous vous présentons nos sincères excuses pour ne pas avoir pu respecter la date de sortie initialement fixée au quatrième trimestre. Merci de comprendre qu’il s’agit d’une décision stratégique visant à garantir le succès du jeu à une échelle significative."



"La date de sortie a été confirmée en interne pour le premier trimestre 2026. Toutefois, compte tenu de ce changement de calendrier, nous annoncerons la date à un moment plus approprié, en fonction de considérations commerciales, plutôt que de la dévoiler lors de la Gamescom la semaine prochaine. Nous vous remercions pour l’intérêt constant que vous portez à notre société et mettrons tout en œuvre pour vous offrir une expérience encore meilleure à l’avenir."





Malgré ce changement de calendrier, la machine marketing ne ralentit pas et Crimson Desert sera même jouable lors des prochaines étapes de sa tournée mondiale : gamescom de Cologne, PAX West de Seattle et Tokyo Game Show. L’éditeur espère ainsi maintenir l’intérêt du public et la visibilité médiatique en attendant de dévoiler une date de sortie précise “au moment opportun”, en fonction des considérations commerciales. Prévu sur PlayStation 5, Xbox Series et PC, Crimson Desert s’annonce comme l’un des projets les plus ambitieux de Pearl Abyss, déjà connu pour Black Desert Online. Un pari à long terme, donc, qui mise sur le polissage plutôt que sur une sortie précipitée. Et c'est exactement ce qu'on recherche.



