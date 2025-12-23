007 First Light : le jeu est repoussé, voici la nouvelle date de sortie et les explications du studio

IO Interactive a annoncé un report de deux mois pour son prochain jeu James Bond, le fameux 007 First Light. Initialement prévu pour le 27 mars 2026, le titre sortira finalement le 27 mai 2026 et selon le studio danois, ce délai vise à offrir aux joueurs une version finale plus aboutie, avec un polissage nécessaire pour que l'expérience soit la plus optimale possible. C'est d'autant plus surprenant que le studio était suffisamment confiant pour valider la date de sortie et présenter un nouveau trailer lors des Game Awards 2025. Mais face aux exigences de finition et à l’importance stratégique du lancement, IO Interactive a choisi de faire machine arrière.







« 007 First Light est notre projet le plus ambitieux à date, et notre équipe se concentre pleinement sur le développement pour offrir une expérience James Bond inoubliable entre action à couper le souffle, voyages autour du monde, espionnage, gadgets, poursuites en voiture et plus encore. En tant que studio indépendant et éditeur, cette décision nous permet d'atteindre le niveau de qualité que les joueurs méritent dès le lancement. Le projet progresse bien et est actuellement jouable du début à la fin, donc ces deux mois supplémentaires nous laisseront peaufiner et améliorer l'expérience. Nous sommes certains que cela garantira à 007 First Light un succès à long terme, et nous sommes sincèrement reconnaissants pour votre patience. Nous avons hâte de partager plus d'informations début 2026 »





Le repositionnement au début de l’été 2026 n’est pas anodin, puisqu'il permet au titre de bénéficier d’un créneau, moins saturé en termes de sorties majeures, profitant du vide laissé par GTA 6, tout en conservant un timing stratégique pour capter l’attention des joueurs en quête de blockbusters estivaux. Deux mois supplémentaires, donc, pour ajuster les derniers détails techniques, affiner le gameplay et consolider l’ensemble de l’expérience.



