Marvel Tōkon Fighting Souls : il y aura 20 perso au lancement, un chiffre insuffisant ?

Après plusieurs mois sans nouvelle, Marvel Tokon Fighting Souls refait parler de lui, car la page Steam du jeu a été brièvement mise à jour ces dernières heures. Une modification sans doute liée au prochain State of Play de jeudi 12 février, mais qui a surtout permis de glaner quelques informations importantes sur le prochain jeu de combat signé Arc System Works. La principale question concernait le nombre de personnages jouables au lancement, qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Mais la réponse est désormais connue : Marvel Tokon Fighting Souls proposera 20 combattants dès sa sortie ; un chiffre qui risque de faire débat. D’un côté, c’est plus généreux que certains jeux récents du genre comme Street Fighter 6 et ses 18 perso au lancement. De l’autre, pour un titre pensé autour de combats en 4v4, cela peut sembler un peu juste, surtout lorsque les compositions d’équipe commenceront à se répéter.







Evidemment, on peut toutefois s’attendre à une pluie de DLC pour étoffer le roster au fil du temps, c'est un peu le but pour maintenir le jeu en vie pendant au moins une année, voire plus. Pour l’instant, seuls 8 personnages ont été officiellement confirmés : Captain America, Iron Man, Spider-Man, Storm, Doctor Doom, Ms. Marvel, Ghost Rider et Star-Lord. Les douze autres restent donc encore à découvrir. La page Steam a également révélé d’autres détails, comme le fait que le jeu proposera un lobby en ligne pouvant accueillir jusqu’à 64 joueurs, ainsi qu’un mode solo baptisé "Episode Mode". Ce dernier devrait permettre de suivre différentes intrigues entre les personnages, tout en servant de porte d’entrée pour apprendre les bases avant de se lancer dans le multijoueur.

Toujours sans date de sortie précise, Marvel Tokon: Fighting Souls est attendu courant 2026 sur PC et PlayStation 5. Reste maintenant à voir si son contenu de lancement sera suffisant pour tenir la distance face à une concurrence de plus en plus solide.



