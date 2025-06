Marvel Tōkon Fighting Souls : un jeu de baston par Arc System Works, les mecs derrière Dragon Ball FighterZ

Parmi les grosses sensations du State of Play dans la nuit du 4 au 5 juin 2025, il y a eu Marvel Tōkon Fighting Souls, le prochain jeu de baston développé par le talentueux studio Arc System Works. C'est assez fou de se dire ça, mais c'est bien Marvel et PlayStation qui sont allés chercher les mecs derrière Guilty Gear et Dragon Ball FighterZ pour en faire le prochain VS Fighting en 4v4. Et la collaboration va même aller plus loin que le deal de développement, puisqu'il y a une vraie volonté de proposition un mariage entre deux cultures, à savoir le meilleur des univers occidentaux et japonais dans une fusion aussi explosive qu’audacieuse. Et c'est là justement que MARVEL Tōkon Fighting Souls impose son esprit créatif.





Dans un marché saturé par les éternels mastodontes (Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat...), le mariage entre Marvel et Arc System Works semblait jusqu’alors improbable, presque contre-nature on va dire. D’un côté, une entreprise de bande dessinée américaine, ultra-propriétaire de ses figures mythiques, de l’autre, le studio japonais virtuose, passé maître dans l’animation 2.5D stylisée avec Guilty Gear ou Dragon Ball FighterZ. Mais cette improbable alliance pourrait bien accoucher d’un chef-d'œuvre si l'on en croit les premières promesses. À la production, Reed Baird (XDEV, PlayStation Studios) coordonne un chantier aussi massif qu’iconique, tandis que Kazuto Sekine, Game Director, semble poser les bases d’un game design accessible sans tomber dans la simplification excessive.





Graphiquement, Marvel Tōkon Fighting Souls adopte un rendu visuel "Japanimation", riche en effets de lumière, en contours noirs accentués, et en mouvements ultra-découpés. Takeshi Yamanaka, producteur chez Arc System Works, confie qu’un shader inspiré des comics américains avait d’abord été envisagé, avant que Marvel n’oriente l’équipe vers quelque chose de plus expressif, plus stylisé, plus "Arc Sytem" dans l'âme. Résultat : le Marvel Universe prend une toute nouvelle dimension, entre fidélité aux origines et réinterprétation culturelle. Les premières captures de New York ou du repaire du Doctor Doom témoignent d’une direction artistique léchée, qui n’a rien à envier aux plus belles planches de comics.







Côté roster, les premiers persos annoncés sont Captain America, Iron Man, Spider-Man, Storm, Star-Lord, Doctor Doom, Ms. Marvel ou encore Ghost Rider (Robbie Reyes), mais chaque personnage est repensé dans leur style et avec un gameplay asymétrique. Les compétences et pouvoirs issus du lore Marvel sont traduits en attaques spéciales, juggles et ultimate skills aussi impressionnants qu’accessibles. D'ailleurs, le choix du casting n’a rien d’aléatoire, car comme l’explique Yamanaka, il s’agit d’un équilibre fin entre notoriété, complémentarité de style de combat, et volonté de surprendre.









Traditionnellement, les jeux de combat en équipe oscillent entre du 2v2 ou du 3v3, mais Arc System Works choisit ici de briser ce plafond de verre avec un système en 4v4, une première. L’objectif ? Recréer la sensation de crossover massive des comics Marvel, tout en offrant un système de soutien dynamique et multi-stratégique, et ça marche ! Il n’est plus nécessaire de switcher frénétiquement entre plusieurs combattants, puisque le joueur pourra se concentrer sur un seul personnage, pendant que les autres interviendront via des assistances coordonnées, à l’image des combos tag de Dragon Ball FighterZ.

Avec Marvel Tōkon Fighting Souls, Marvel signe peut-être enfin un jeu de combat à la hauteur de son potentiel vidéoludique. Arc System Works, plus en forme que jamais, a su transformer la licence Dragon Ball en référence esport, et semble bien parti pour rééditer l’exploit ici. La sortie de Marvel Tōkon Fighting est attendue pour 2026 sur PS5, Steam et Epic Games Store.