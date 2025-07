Terminator 2D No Fate : le jeu est repoussé à l'automne, les développeurs s'expliquent

Initialement prévu pour le 5 septembre prochain, Terminator 2D No Fate ne sortira finalement pas avant le 31 octobre 2025. L'annonce a été faite par les développeurs eux-mêmes sur Twitter, avec un message pour expliquer les raisons. Du coup, quelles sont les raisons ? Tout simplement des complications liées à la fabrication de l’édition physique. Bitmap Bureau s’excuse donc poliment, expliquant que ce délai leur permettra aussi de peaufiner le fameux patch day one, histoire que Terminator 2D No Fate débarque dans sa forme la plus affûtée possible. Une volonté louable, certes, mais qui implique que même la version digitale sera repoussée elle aussi au 31 octobre. Pas de traitement de faveur, tout le monde attend ensemble.





Et justement, cette communauté, Bitmap Bureau la remercie chaudement. Car depuis l’annonce du projet, les retours ont été massifs et enthousiastes. Le studio le sait, il tient là une pépite à ne pas saboter par précipitation. Mieux vaut donc temporiser, ajuster, optimiser, quitte à laisser les fans un peu plus longtemps dans l’attente, les pixels dans le viseur et la BO de Brad Fiedel en fond sonore.