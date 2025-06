Terminator 2D No Fate : 5 min de gameplay de gros pixels, mais un run & gun moderne quand même

Révélé en février dernier, Terminator 2D No Fate a suscité un véritable intérêt autour de lui, à tel point que le premier trailer a tapé dans les 1.2 million de vues uniquement sur la chaine de PlayStation . Et derrière ce projet, on retrouve Bitmap Bureau, déjà responsable des nerveux Xeno Crisis et Final Vendetta, deux brûlots néo-rétro aussi exigeants que respectueux. Et à la baguette, Mike Tucker, véritable esthète du run'n'gun à l'ancienne, qui entend bien faire parler la poudre sur les cendres encore fumantes du Jugement Dernier. Du coup, pas vraiment étonnant de voir que ce Terminator 2D : No Fate s'inspire de titres tels que Contra, Shinobi ou bien encore Metal Slug, où chaque tir, chaque roulade et chaque frame animée transpirent la sueur des salles enfumées. Et si la première bande-annonce avait permis de créer une hype certaine, cette extrait de gameplay commenté par Mike Tucker lui-même vient définitivement prouver qu'ils vont aller encre plus loin.

On y découvre un John Connor pixelisé, agile, nerveux, tirant dans toutes les directions, pouvant se cacher derrière des éléments du décor, grimper sur une échelle, s'arrêter pour shooter, glisser au sol, faire des roulades, bref la totale ! La caméra tremble à chaque impact, les bruitages claquent mais l’exercice ne s’arrête pas là. En témoignent les phases de gameplay où l’on incarne Sarah Connor infiltrant Cyberdyne. Elle n’a pas la même panoplie que son fils, mais dispose d'une attaque de mêlée brutale, et une glissade façon Shinobi, qui suggère un gameplay asymétrique maîtrisé. Les véhicules feront aussi partie de l’équation, avec notamment une séquence confirmée sur autoroute, référence probable à la poursuite mythique de Terminator 2, de quoi varier les rythmes sans trahir la nature nerveuse du jeu. Les développeurs se sont même permis quelques clins d’œil de connaisseurs, des easter eggs pointus, dont des références directes aux flippers Terminator 2 Judgement Day.



Prévu pour le 5 septembre 2025 sur PS4, PS5, Switch, Xbox One, Series X|S et PC, Terminator 2D No Fate arrivera en numérique, mais aussi en édition physique limitée chez Reef Direct.