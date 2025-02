Terminator 2D No Fate : un jeu rétro avec des pixels comme dans les années 90, 1er trailer et making of

Terminator 2D No Fate va voir le jour cette année, lui qui reprend tous les événements du chef d'oeuvre de James Cameron, sachant qu'on pourra incarner plusieurs personnages dans le jeu : Sarah Connor, le T-800 mais aussi John Connor pour certaines séquences de fuite. Les développeurs ont néanmoins précisé que des surprises sont attendues avec des événements inédits qui vont débouler à des fins alternatives intéressantes. Terminator 2D No Fate proposera plusieurs modes de jeu (Histoire, Arcade, Infini, Boss Rush, Mother of the Future et Level Training), avec en plus une bande-son qui a été totalement retravaillée. Les développeurs ont également prévu une version physique avec ce qu'il faut d'objets qui pousse à l'achat immédiat.









Définitivement une licence qui a le vent en poupe dans le jeu vidéo, Terminator va faire son retour à travers un jeu au feeling bien rétro, qui sent bon les pixels des années 80. C'est grâce au studio Bitmap Bureau que