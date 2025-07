Garfield Kart 2 : Microids se lance à l'assaut de Mario Kart World, premier trailer

Malgré la mauvaise passe qu'il traverse en ce moment, Microids n'est pas un éditeur qui se laisse abattre. Mieux, il tente même l'impossible en tentant de faire concurrence à Mario Kart World qui vient de se lancer sur Nintendo Switch 2. Avec Garfield Kart 2 All You Can Drift, on va donc se retrouver avec la suite du jeu de karting sorti en 2019 et qui n'avait guère convaincu grand-monde à l'époque, la faute à un manque de profondeur, l'absence de fun et une difficulté enfantine. On ne sait pas si des ajusments ont été faits, mais visuellement, on a gardé le mêle enrobage très cartoon et très simpliste aussi. Le jeu va tenter cependant de proposer des circuits et des environnements variés et on imagine aussi que des surprises viendront enrichir les objets. Aurtrement, on retrouve exactement ce qu'on voit dans le genre depuis bien trop longtemps et le trailer malheureusement trop court ne permet pas d'en savoir plus.La sortie de Garfield Kart 2 All You Can Drift est attendue pour le 10 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. C'est toujours développé par Eden Games.