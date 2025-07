Killing Floor 3 : un nouveau trailer qui rappelle la date de sortie du 24 juillet

Killing Floor 3 s’apprête à faire son grand retour le 24 juillet 2025 et comme piqûre de rappel, Tripwire Interactive a dévoilé aujourd’hui la bande-annonce de lancement de ce nouvel opus, qui donne un aperçu des environnements inédits, de nouvelles armes, et des menaces encore plus redoutables. Cette vidéo met en scène Mr. Foster et le groupe Crépuscule, confrontés à des vagues de Zeds dans des affrontements particulièrement intenses. On rappelle aussi que l’histoire se déroule en 2091, soit 70 ans après les événements de Killing Floor 2. La mégacorporation Horzine a mis au point une armée de créatures bio-ingénierées, les Zeds, censées être la force ultime.





Killing Floor 3 propose une expérience en équipe jusqu’à six joueurs, mêlant combats nerveux et survie face à des vagues d’ennemis toujours plus puissants. Les joueurs pourront débloquer des compétences, personnaliser leurs équipements et construire un arsenal adapté à leur style de jeu. Développé et édité par Tripwire Interactive, le titre sera disponible dès le 24 juillet 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous savez tout.