Killing Floor 3 : il devait sortir dans quelques jours, il est repoussé à une date indéterminée...

Killing Floor 3 faisait partie des jeux du mois de mars et sa sortie était calée à dans quelques jours, mais coup de théâtre du côté de Tripwire Interactive qui s'est fendu d'un message sur Twitter, afin de nous annoncer que le jeu est repoussé. Un report non pas de quelques semaines ou mois, mais à une date totalement indéterminée. Seule chose que l'on sait à ce stade, c'est qu'il arrivera bien en 2025, mais une annonce aussi soudaine à quelques jours de sa sortie n'augure absolument rien de bon. Même si la décision de repousser est évidemment la bonne, l'annonce est tellement tardive qu'il y a de quoi se poser quelques questions sur la qualité du jeu.



« Nous avons pris la décision de reporter la sortie de Killing Floor III à une date indéterminée plus tard en 2025. Après avoir pris le temps de recueillir et de discuter des commentaires de notre récente bêta fermée, nous avons réalisé que nous avions raté notre objectif. Notre objectif n’est pas seulement de faire de Killing Floor III une avancée ambitieuse pour la franchise, mais aussi de maintenir l’expérience de base que vous connaissez et aimez. »



Il n'y a plus qu'à souhaiter du bon courage et d'apporter notre soutien à l'équipe de développement qui va se remettre au travail de pied ferme.