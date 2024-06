Killing Floor 3 : nouvelle vidéo de gameplay, mais pas de sortie avant 2025

Ça faisait une paye qu'on n'avait pas eu de nouvelles de Killing Floor, mais que les fanatiques de la gâchette et des créatures zombifiées se rassurent, le jeu est bel et bien en vie. Dans le dernier communiqué de Tripwire Interactive, il est même précisé que le jeu arrivera début 2025, d'autant que la conférence du Future Game Show a permis de voir une nouvelle vidéo, avec séquences de gameplay à l'appui. L'occasion de découvrir les trois premiers nouveaux spécialistes du jeu, dont un certain M. Foster. Comme d'habitude, chaque spécialiste représente une classe distincte, ce qui signifie qu'il dispose de ses propres compétences. Les développeurs ont précisé que le jeu a gagné en verticalité, avec des maps plus adaptées mais aussi de nouveaux mouvements comme la course et l'escalade. Au niveau des ajouts, on pourra aussi compter sur des pièges environnementaux mortels, et tout le blabla habituel comme quoi l'IA a été refaçonnée, que les armes améliorées, etc.Quant à l'histoire, elle va se dérouler en 2091, soit 70 ans après les événements de Killing Floor 2. On apprend que la mégacorp Horzine a produit de nouvelles monstruosités bio-ingénieuses appelées les Zeds. Et face à cette menace, il n'y a que la corporation Nightfall qui peut en venir à bout. Scénar' classique quoi, limite bateau.