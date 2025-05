Killing Floor 3 : la nouvelle date cet été, un gros livestream pour découvrir du gameplay

Après plusieurs mois de silence relatif et un report inattendu, Killing Floor 3 trouve enfin son point d’ancrage. Tripwire Interactive a en effet confirmé aujourd’hui que le jeu sortira le 24 juillet 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Initialement prévu pour le 25 mars 2025, le titre avait été repoussé afin de permettre à l’équipe de développement de retravailler en profondeur plusieurs pans de l’expérience.





« Depuis notre décision de reporter Killing Floor 3, nous avons mis à profit ce temps pour répondre aux attentes des joueurs et nous assurer que le prochain chapitre de cette franchise tant estimée soit à la hauteur de notre vision », explique Bryan Wynia, directeur créatif chez Tripwire Interactive. « Le soutien de nos fans a été incroyable, et avec le 24 juillet 2025 comme nouvelle date de sortie en vue, nous sommes impatients de présenter cette ambition aux joueurs. Cela se fera au moment du lancement, mais également sur le long terme via le développement continu de nouvelles fonctionnalités et de contenus qui font la signature de notre studio. »



Pour rappel, Killing Floor 3 prend place en 2091, soit 70 ans après les événements du second épisode. L’univers sombre de la franchise franchit un nouveau cap : la mégacorporation Horzine a perfectionné sa technologie de bio-ingénierie pour créer une armée de Zeds, monstres aussi agressifs qu’obéissants. Face à cette menace, un seul rempart : le groupe rebelle Crépuscule, formé de combattants spécialisés qui résistent dans un monde ravagé. Le jeu proposera une expérience coopérative à six joueurs, avec des environnements interactifs, une IA ennemie repensée, des armes personnalisables et un système de progression enrichi. De nouveaux ennemis, tels que "The Impaler" ou les Crawlers rampants, viendront renouveler la dynamique des affrontements.



Les éditions Standard, Deluxe et Elite Nightfall sont désormais disponibles en précommande sur les plateformes numériques, avec des bonus à la clé : skins d’armes, objets exclusifs et crédits in-game. Killing Floor 3 s’annonce comme un retour aux sources réclamé par les joueurs. Rendez-vous en juillet pour savoir si Tripwire tiendra ses promesses.