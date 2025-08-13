Grounded 2 : ça démarre fort avec 3 millions de joueurs, une roadmap déjà en place...

Sorti le 29 juillet dernier sur PC et Xbox Series, avec évidemment une disponibilité immédiate sur le Game Pass, Grounded 2 fait un excellent démarrage si l'on en croit les chiffres révélés par Aaron Greenberg, vice-président marketing gaming chez Microsoft. C'est au détour d'un tweet qu'on apprend en effet que le nouveau jeu d'Obsidian Entertainment a réuni 3 millions de joueurs en l'espace de 15 jours et qui prouve que cette série semble intéresser les joueurs. Après attention, ce succès, il ne sort pas de nulle part, puisque le premier Grounded avait réalisé de bons scores à l'époque.







Obsidian ne compte évidemment pas laisser ce succès se tarir et a déjà annoncé de nombreuses mises à jour qui va se découper en saisons. Dès cet automne, AXL la tarantule débarque avec tout un arsenal arachnide (armes, armure, arène, l’angoisse quoi). En hiver, ouverture du niveau 3 pour l’équipement et construction en champignons et au Printemps 2026, direction les plans d’eau avec des mécaniques aquatiques. Et ça, c’est juste l’avant-goût : la liste complète promet un festin de nouveautés pour la version finale, puisqu'on rappelle qu'il s'agit de l'Early Access.



