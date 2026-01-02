Un jeu AAA John Wick est dans les tuyaux, un jeu Saw aussi, premiers détails

Depuis des années, John Wick s’impose comme une évidence vidéoludique, de part son univers stylisé, son action chorégraphiée au millimètre et un héros charismatique à incarner : sur le papier, tous les voyants sont au vert. Et pourtant, malgré quelques tentatives modestes, la saga n’a jamais eu droit à une adaptation ambitieuse. Mais ça, c'était avant. En effet, lors d’un récent appel aux investisseurs, Adam Fogelson, président de Lionsgate, a confirmé le développement d’un jeu AAA basé sur John Wick, dont l’annonce officielle serait imminente. Dans le même temps, l’éditeur a également révélé travailler sur un nouveau jeu SAW, une première depuis SAW 2 Flesh and Blood en 2010.









Une prise de conscience qui arrive tard, mais qui s’inscrit dans un contexte plus large, à savoir celui d’un intérêt croissant du public pour les adaptations cross-média, et d’une industrie du jeu vidéo devenue incontournable pour prolonger la durée de vie des grandes franchises cinématographiques. Reste désormais la question centrale : à quoi ressemblera ce John Wick AAA ? Deux grandes pistes se dessinent déjà. D’un côté, une adaptation directe ou une extension du récit des films, avec Keanu Reeves reprenant son rôle, dans une approche très narrative et cinématographique. De l’autre, une histoire originale se déroulant dans l’univers de John Wick, laissant au joueur la possibilité d’incarner son propre assassin, évoluant dans les codes bien établis de la Table Haute. À bien y regarder, la seconde option semble la plus crédible, elle offrirait aux développeurs une liberté créative bien plus large, éviterait les contraintes liées à un acteur et permettrait d’explorer plus en profondeur les rouages de cet univers fascinant, encore largement sous-exploité à l’écran. Cela dit, si le nom de Joh Wick est associé, les joueurs vont sans doute vouloir incarner l'acteur canadien. Logique.



