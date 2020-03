John Wick Hex : le jeu repéré sur consoles de salon, la bagarre reprend

Sorti sous la forme d'un jeu d'action-stratégie, John Wick Hex n'est ni plus ni moins que la toute première venue du célèbre tueur à gage dans le Dixième Art : un premier titre plutôt audacieux sur son concept - plutôt réussi, d'ailleurs - qui s'était cependant livré exclusivement aux joueurs PC.À en croire l'ESRB, l'organisme de classification américain et l'équivalent, là-bas, de notre PEGI à nous, il se pourrait bien que le titre de Mike Bithell débarque également sur consoles de salon. En effet, la plateforme vient de créer des fiches du soft sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch : comme chacun le sait, ce genre d'indice venant d'un site aussi sérieux et officiel assure une certaine véracité. On attend donc une officialisation de la part du développeur ou de son éditeur, Good Sheperd Entertainment.