John Wick Hex : la version PS4 trouve une date et c'est pour bientôt

Investir sous la forme d'un jeu vidéo l'univers de John Wick n'était, de base, pas des plus compliqués : le titre aurait pu prendre la forme d'un TPS bourrin et acrobatique que le rendu aurait été certainement fidèle aux longs-métrages. Pourtant, Mike Bithell a choisi une toute autre voie, celle de l'action-tactique, pour une aventure inédite du tueur à gages : John Wick Hex était ainsi sorti sur PC et Mac en octobre dernier, s'était avéré plutôt plaisant mais n'a pas encore dit son dernier mot.En effet, l, donc, pour mettre une bonne dérouillée au crime organisé comme il se doit. Tâchons de rappeler que des versions Xbox One et Nintendo Switch devraient aussi s'officialiser, comme en témoignait l'ESRB il y a encore quelques jours.