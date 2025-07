Ghost of Yotei : il y aura 2 PS5 collector (Slim & Pro) avec 2 manettes différentes

En plus des 20 minutes de gameplay que Sucker Punch a dévoilé pour Ghost of Yotei, le studio californien a aussi révélé que deux PS5 collectors seront commercialisées en même temps. PS5 Slim comme Pro pourront être décorées aux couleurs du jeu, et il est temps de regarder les détails visuels de ces illustrations. En fait, derrière ces éditions spéciales, ce sont deux courants artistiques majeurs du Japon qui ont été convoqués : le kintsugi d’un côté, et le sumi-e de l’autre. Un choix loin d’être anodin.





Édition Dorée – Le kintsugi comme métaphore narrative

La version dorée, disponible mondialement, s’inspire du kintsugi qui est un art ancestral qui consiste à réparer les céramiques brisées avec de la laque saupoudrée d’or. Une manière de sublimer les cicatrices plutôt que de les effacer ; une philosophie qui fait directement écho à l’arc narratif d’Atsu, l’héroïne du jeu, en quête de rédemption et de guérison. Du coup, le design de la console arbore des fractures dorées finement tracées, une façade embossée d’un sceau gravé aux symboles PlayStation, et une manette DualSense assortie, sur laquelle la silhouette d’Atsu s’étire discrètement sur le pavé tactile.









Édition Noire – Le sumi-e, pour une lecture plus introspective

Plus exclusive, la version noire ne sera disponible que sur direct.playstation.com dans les régions concernées. Elle est le fruit d’une autre inspiration, plus picturale : celle du sumi-e, ou l’art de la peinture monochrome à l’encre noire. En fait, à travers de larges coups de pinceau rappelant les paysages d’Ezo (l’ancien nom de l’actuelle Hokkaido, le cadre du jeu), cette édition capture l’ambiguïté intérieure du personnage, entre lumière et obscurité. C’est une esthétique plus minimaliste, plus brute, mais non moins chargée de sens. Là encore, la manette reprend ce ton sombre, renforcé par la finesse de l’impression sumi-e.



Au centre du design : le mont Yōtei, véritable Mont Fuji d’Hokkaido, massif volcanique majestueux devenu emblème d’Atsu et point d’ancrage du monde fictionnel de Sucker Punch. Il trône au centre du visuel de la console, dans un équilibre parfait entre cartographie stylisée et esthétique gravée. D'ailleurs, Jason Connell, directeur créatif du studio, le confirme : « Nous avons voulu rendre hommage à l’exploration. À la main d’Atsu sur sa carte, à son masque de fantôme doré, à ses gestes d’artiste. Le tout est réfléchi, cohérent, conçu avec soin. »









Chaque pack PS5 en édition limitée comprend :

- Une console PS5 avec lecteur de disque aux couleurs du thème choisi

- Une manette DualSense assortie, ornée d’illustrations spécifiques

- Une version numérique standard du jeu Ghost of Yōtei

- Des bonus de précommande : un masque exclusif en jeu et un lot de 7 avatars PSN illustrant Atsu et les Six de Yōtei





À noter que les gens qui n'ont pas envie de racheter une console juste pour ces décorations pourront se procurer les façades, mais en édition dorée uniquement, tout comme les deux modèles de manettes DualSense. Les deux éditions limitées seront disponibles à partir du 2 octobre 2025, en quantités limitées, et pour le moment, les précommandes seront ouvertes à une date ultérieure, sur direct.playstation.com et chez certains revendeurs partenaires, selon la région.