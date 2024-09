Ghost of Yotei : c'est la suite de Ghost of Tsushima et on va incarner une femme 300 ans après Jin Sakai

au pied du mont Yōtei, un volcan imposant au cœur d’Ezo, une région du Japon connue aujourd’hui sous le nom d’Hokkaido.









Sur le PlayStation Blog, Sucker Punch explique avoir voulu garder les fondamentaux de Ghost of Tsushima tout en innovant complètement. Le compromis a donc été trouvé en proposant de jouer

Le one more thing du State of Play dédié au Tokyo Game Show 2024 était raccord avec le Japon, puisque c'est la suite de Ghost of Tsushima qui a été dévoilée. De quoi rassurer les joueurs PlayStation qui attendent une suite à ce magnifique jeu de samouraï depuis 2020 et pour le coup, Sucker Punch a décidé de repartir d'une feuille blanche. Le studio américain aurait très bien pu choisir la facilité en optant pour la continuité, mais cette suite s'inscrit dans une sorte de rupture, puisque l'histoire va se dérouler en 1603, soit plus de 300 ans après les événements du premier Ghost of Tsushima. Cela signifie donc que Jin Sakai n'est plus de ce monde, mais qu'il a trouvé un successeur. C'est d'ailleurs une femme et non un homme, répondant au nom d'Atsu et qui va nous emmenerun ronin errant dans le Japon féodal, afin d'offrir la liberté d'explorer à son propre rythme l'open world mais aussi de mettre en valeur la beauté de ce monde. De l'autre côté, pour apporter de la nouveauté, il a donc été choisi de proposer une période différente dans un lieu différent lui aussi. Nate Fox et Jason Connell, les deux directeurs créatifs du jeu voulaient aller plus loin que la période du shogunat japonais, avec l'invasion mongole de l'île de Tsushima dans les années 1200.

"Lorsque nous avons commencé à travailler sur une suite, la première question que nous nous sommes posée était de savoir quel est l'ADN d'un jeu Ghost ? Il s'agit de transporter le joueur dans la romance et la beauté du Japon féodal. L'inspiration pour le nouveau cadre du jeu est venue lors de deux voyages de recherche dans le nord du Japon. L'équipe de Sucker Punch, qui réside principalement dans l'État de Washington, a visité plus d'une douzaine d'endroits. Mais c'est l'image du mont Yotei avec son reflet sur le lac Toya qui a engendré une grande admiration. Je suis resté assis là pendant deux heures à contempler la montagne. C'était époustouflant."







Sans entrer dans les détails, les développeurs ont déclaré que Ghost of Yotei sera une histoire de « vengeance » avec Atsu déterminée et qu'elle sera prête à traverser le pays tout entier pour aller au bout de sa quête. Et il est vrai qu'il se dégage une ambiance à mi-chemin entre chanbara et western dans ce premier trailer déjà fort séduisant. On sait déjà que les décors vont être variés, avec un soin mis sur les environnements, que l'on soit dans des prairies verdoyantes ou la toundra enneigée. Sucker Punch a précisé que cette fois-ci les joueurs auront un plus grand contrôle sur l'histoire, ce qui n'était pas le cas dans le premier Ghost of Tsushima. Il faudra donc s'attendre à des choix qui aboutiront à des conséquences sur l'histoire.







En termes de gameplay, Ghost of Yotei va apporter plus d'équilibre entre les katanas et les armes à feu, ce qui est assez logique au niveau de la période, mais aussi pour varier le gameplay. On pourrait donc se rapprocher de ce qui avait été proposé avec Rise of the Ronin qui n'hésitait pas à mélanger des combos au sabre, tout en faisant appel à des pistolets et autres fusils de l'époque. De même, vu l'importance donnée au loup dans la vidéo, il y a de fortes chances pour qu'il soit un animal qui puisse accompagner Atsu dans son aventure, et qu'on puisse l'utiliser dans le gameplay. On a aussi appris que Ghost of Yotei est également le premier titre de Sucker Punch conçu entièrement pour la PlayStation 5, et ils promettent un rendu visuel encore plus fou et immersif que le premier Ghost of Tsushima il y a 4 ans. La distance d'affichage a été agrandie, le ciel a bénéficié d'un grand travail avec la présence d'étoiles scintillantes, des aurores boréales, des mouvements du vent sur l'herbe et la végétation encore plus crédibles, et d'autres améliorations que seront partagés un peu plus tard. Et ces nouveaux environnements vont permettre d'introduire de nouvelles mécaniques, des améliorations de gameplay et même de nouvelles armes.





La sortie de Ghost of Yotei est prévue pour courant 2025 et il est vrai que le Japon féodal n'a jamais été aussi populaire. Que ce soit la série Shogun qui a remporté plusieurs Emmy Awards, ou le prochain Assassin's Creed Shadows, les amoureux du pays du Soleil-Levant ne peuvent qu'être ravis. D'ailleurs, en parlant du jeu d'Ubisoft, sachez que sa présentation au Tokyo Game Show 2024 a été annulée, que les previews pour la presse ont également été reportées ultérieurement et il se dégage une odeur d'inquiétude au sein d'Ubisoft, qui a essuyé les plâtres des mauvaises ventes de Star Wars Outlaws. Espérons pour Ubisoft que Assassin's Creed Shadows sortent bien avant Ghost of Yotei, car la concurrence est rude.