Une chose est sûre, c'est que la rentrée risque d'être embouteillée. Parmi les jeux qui arrivent en septembre, il y a aussi Silent Hill f, nouvel épisode d'une franchise qui se relance avec un Konami motivé. Le mois dernier, l'éditeur japonais a invité quelques journalistes pour tester son jeu dans ses locaux et découvrir du gameplay. On a donc appris que l'ambiance très glauque de la série a été respectée, mais que les combats se sont multipliées aussi. Chose que ne semble pas montrer le dernier trailer, qui préfère se focaliser sur l'atmosphère pesante, limite suffocante. Konami a appris de ses erreurs de communication avec le remake de Silent Hill 2 Remake...
Comme déjà dit, le trailer joue à fond la carte du malaise, avec une héroïne répondant au nom de Hinako Shimizu, embarquée dans une descente aux enfers sous l’influence d’un étrange guide masqué en renard. Ajoutez-y une esthétique entre folklore japonais et body horror végétale, et vous obtenez un cocktail qui change des habituelles ruelles embrumées de Silent Hill tout en gardant l’ADN dérangeant de la série. Concernant le système de combat, Hinako pourra manier une naginata, arme atypique mais réservée aux incursions dans l’autre monde. Un choix qui divise déjà les puristes, mais Konami veut donner plus de rythme à sa formule parfois plombée par ses propres lourdeurs, et surtout attirer de nouveaux jeunes joueurs. On verra le résultat final dès le 25 septembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.
Silent Hill f : un nouveau trailer qui mise sur l'atmosphère angoissante, Konami a retenu la leçon
Silent Hill f
