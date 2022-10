Silent Hill f : un nouveau jeu dans le Japon des années 1960, les images avaient déjà fuité

Dernier projet à avoir été révélé lors du livestream Silent Hill Transmission, Silent Hill f est un nouvel épisode développé par le jeune studio NeoBards Entertainment, fondé à Taïwan en 2017 et dirigé par le Français Jean-Marc Morel. Un studio qui a d'ailleurs travaillé avec Capcom pour le remake de Resident Evil 3 et dont il est responsable d'une grosse partie de la production. un CV qui a sans doute intéressé Konami pour développer ce nouveau Silent Hill f. On ne sait pas encore grand-chose de ce jeu très mystérieux, mais dont le premier trailer a suscité de vives réactions auprès des joueurs. Il faut dire que la vidéo montrant des corps d'être humain donner naissance à des plantes ne laisse personne indifférent. Pour l'heure, on sait tout juste que l'histoire se déroulera au Japon durant les années 1960, et c'est bel et bien ce jeu qui avait fait l'objet de fuites il y a quelques mois, avec ces images d'une pièce recouverte de post-it avec au fond une créature ravagée par des fleurs.Toutefois, il est intéressant de préciser que le jeu est produit par Motoi Okamoto, un ancien de chez Nintendo qui a travaillé notamment sur Luigi's Mansion, Pikmin, et Pikmin 2. Il a réjoint Konami depuis juin 2019 et ce dernier travaille en collaboration avec Ryukishi07, connu pour ses romans graphiques comme Higurashi no Naku Koro ni et Umineko no Naku Koro ni. Aucune date de sortie ni plateforme n'ont été annoncé, mais on peut déjà vous glisser que c'est lui qui devrait sortir en même temps que le film de Christophe Gans, soit en 2024...