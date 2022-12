Silent Hill The Short Message : le jeu mystérieux refait parler de lui, nouveaux indices

Après des mois de rumeurs et de leaks, le retour de la licence Silent Hill a été officialisé par Konami à la mi-octobre dernier, en annonçant plusieurs jeux et un projet cinéma avec Christophe Gans que nous vous avions révélé en exclusivité en juin dernier. On se rappelle du reveal de Silent Hill 2 Remake, de Silent Hill Townfall, de Silent Hill Ascension et de Silent Hill f, mais il restait un autre jeu à élucider, un certain Silent Hill The Short Message. On se souvient que le jeu avait fait une apparition en septembre dernier par le biais de l'UNIANA, qui est l'organisme de charger de classifier les jeux en Corée du Sud (The Game Rating and Administration Committee of Korea). Avec les innombrables annonces officielles, on s'était tous dit qu'il s'agissait que Konami avait changé le nom à la dernière minute. Seulement voilà, ce fameux Silent Hill The Short Message vient de refaire surface, cette fois-ci du côté de l’organisme de classification taiwanais, qui précise en sus que le jeu arrivera sur PS5. Là où c'est intéressant, c'est qu'une image accompagne cette classification et renvoie directement à ces images leakées qui nous avaient permis de voir une pièce remplie de post-it et de cette jeune femme dans le fond, avec une tête pleine d'alvéoles. Konami nous a-t-il gardé un jeu secret ? S'agit-il d'un jeu complet ou d'une simple démo ? Une chose est certaine, les organismes de classification ne se plantent jamais...