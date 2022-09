Silent Hill The Short Message : la Corée a vendu la mèche, une annonce imminente ?

L'étau se resserre du côté de la franchise Konami, sujette à de nombreuses rumeurs depuis plusieurs mois. En effet, l'UNIANA, qui est l'organisme de charger de classifier les jeux en Corée du Sud (The Game Rating and Administration Committee of Korea), vient de lister dans ses colonnes le jeu Silent Hill : The Short Message. Un jeu qui pourrait être en lien direct avec le reboot de la série, notamment l'épisode qui avait fait l'objet de leaks et dont Konami avait demandé la suspension des clichés par voie officielle de DMCA. Avec ce sous-titre "Short Messag", on peut y voir une affiliation avec ces images de salles remplie de post-it, tout comme cette créature composée d'alvéoles sur la tête. Selon certains internautes, il se pourrait que Konami propose une démo comme l'a fait l'éditeur par le passé avec P.T., mais on y voit plutôt une annonce très prochaine afin d'officialiser le retour de la licence sur le devant de la scène. On se rappelle que Christophe Gans nous avait annoncé un retour de la franchise Silent Hill pour 2023, aussi bien dans le cinéma que dans le jeu vidéo. N'hésitez pas à consuler notre interview exclusive à ce sujet...