Test Silent Hill The Short Message : aussi bon que le P.T. de Kojima ?

Le Test

C'est désormais de notoriété publique : Konami a décidé de relancer sa division gaming après des années de létargie. Hormis PES (qu'on doit désormais appelé e-Football et qui a complètement disparu des écrans-radars depuis), et la licence Yu-Gi-Oh, Konami a tourné le dos au jeu vidéo. Mais comme les dirigeants ont été galvanisés par le succès des remakes de Resident Evil 2 et 3 en 2019 et 2020, il a été décidé de relancer la franchise Silent Hill. Après tout, c'est l'une des meilleures et des plus respectées dans le domaine de l'horreur vidéoludique avec cette notion de psychologie qui est bien plus poussée qu'ailleurs. Plusieurs projets autour de Silent Hill ont donc été lancés : un remake du cultissime Silent Hill 2, dont le dernier trailer de gameplay a totalement refroidi les joueurs et ruiné sa hype, une série interactive dispo depuis novembre dernier et qui se nomme Silent Ascension, Silent Hill Townfall qui proposera un format épisodique et Silent Hill f qui sera le vrai nouveau Silent Hill, le premier titre principal de la franchise depuis plus d'une décennie. Contrairement aux jeux précédents de la série, l'histoire ne se déroulera pas aux Etats-Unis, mais plutôt dans le Japon des années 1960.







SHORT MAIS PAS ININTÉRESSANT





Quant à ce Silent Hill The Short Message, il s'agit donc d'un jeu-court, officialisé lors du State of Play et shadowdrop dans la foulée de l'annonce sur le PlayStation Store. On était au courant de ce Silent Hill The Short Message depuis Septembre 2022, lorsque l'UNIANA, qui est l'organisme de charger de classifier les jeux en Corée du Sud a listé dans ses colonnes le jeu Silent Hill : The Short Message. Dans la foulée, des images avaient fuité sur Twitter et certains insiders avaient déjà parlé d'une démo à cette époque. Démo qui s'est donc transformée en jeu-court complètement gratuit (c'est un peu la même chose) et que vous pourrez finir en 1h30/2h selon votre manière d'avancer. Maltraitance familiale, harcèlement scolaire, humiliation publique, cyber-harcèlement sur les réseaux sociaux, violences psychologiques, jalousie et la résultante, suicide, tels sont les thèmes abordés par ce nouveau Silent Hill. Des thèmes très contemporains, qui font écho à notre réalité et que le jeu vidéo n'avait pas encore traité. Bien sûr, la question que tout le monde se pose : quel est le rapport entre ces sujets et la saga Silent Hill ? En fait, dans le jeu, le Silent Hill est considéré comme un phénomène, un état de transe, ce moment où des adolescents en manque de repère et en dépression aperçoivent de la brume avant de perdre connaissance.







Dans ce Silent Hill The Short Message, on va incarner une jeune femme, du nom d'Anita, qui doit avoir 18/20 ans pas plus, et qui va se réveiller au beau milieu d'une pièce lugubre, assez glauque et avec pour seul outil son smartphone. C'est avec son appareil qu'elle va pouvoir éclairer les pièces dans lesquelles elle va évoluer, mais aussi communiquer avec ses deux grandes copines que sont Maya et Amélie. Mais très vite, la réalité va se confondre avec la fiction, ou plutôt ses cauchemars. Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? C'est justement toute l'intrigue de ce jeu-court qui nous a agréablement surpris par ses thémathiques. Il faut dire que j'ai été très sensible à ces sujets, moi qui suis papa de deux enfants, je suis très vigilant sur les sujets de harcèlement scolaire, de jalousie, de maltraitance et de fréquentation. A l'heure des réseaux sociaux et du cyber-harcèlement, je ne prends pas ça à la légère et j'ai aimé comment Motoi Okamoto, le réalisateur du jeu s'est saisi de ces sujets. Certains passages dans le jeu mettent clairement le doigt dessus, avec notamment une scène où Anita doit avancer dans le couloir de son lycée où des ombres représentant ses camarades toxiques l'insulte alors qu'elle se frayent un chemin entre eux. Motoi Okamoto y va franco aves des insultes qui pleuvent, mixées à des moqueries. "Tarée", "Ferme ta gueule de pute", "Laidron", "Freak", "Dégage", "Stupide", des insultes crus envoyées en pleine face, le tout dans un moment anxiogène et d'humiliation qui nous place dans la peau de la victime, le tout enrobé d'un habillage où les images sont saturées, les couleurs baveuses et les insultes apparaissent aussi à l'écrit.







TRIANGULAIRE



Très rapidement, on va aussi apprendre à connaître la relation qui lie nos trois copines, Anita, Maya et Amélie, relation d'amitié mais aussi de jalousie qui va donner lieu à des situations et des incompréhensions. Tout cela fait donc figure de fil rouge à travers un jeu qui Motoi Okamoto dit expérimental, mais qui a en réalité repris toute la structure de PT. Qu'il s'agisse de l'intro avec ce personnage qui se réveille groggy dans une pièce qui lui semble inconnu à la vue subjective où seul la fuite est la seule manière de s'échapper, les portes qui s'ouvrent tout seul avec ce grincement capable de glacer notre sang, les bruits d'enfant qui jouent au pleurent au loin, les environnements crasseux, les farcar qui courent le long des murs, la créature qui apparaît au bout d'un couloir, avec ce même effet saccadé, voire stroboscopique pour accentuer le côté maléfique, le côté labyrinthique des environnements, ce Silent Hill The Short Message souhaite sans nul doute séduire tous les joueurs qui sont tombés amoureux du jeu de Hideo Kojima il y a déjà 10 ans. On est clairement dans la même proposition, avec cette surcouche d'histoire de harcèlement, de suicide et d'automutilation, sauf que contrairement à PT, il lui manque sa dimension mystique et ses énigmes qui permettaient au jeu de faire tourner en bourrique les joueurs. Dans Silent Hill The Short Message, on est dans une navigation plus classique, plus guidée également, et surtout emprunt de documents à lire et de petites cinématiques tournées en prises de vues réelles pour faire avancer l'histoire. Le smartphone qui sert de lampe et de connexion avec ses camarades auraient proposé plus d'outils pour aller plus loin dans l'horreur psychologiques. On aurait pu y introduire des mécaniques de gameplay avec l'appareil photo par exemple, le besoin par exemple de recharger son appareil à des endroits stratégiques pour accentuer la part de stress. Surtout que le manque de batterie est pourtant évoqué à un moment donné du jeu.







SAKURA-SAN



En fait, Silent Hill The Short Message ne va pas assez loin dans sa proposition pour tenter de nous sortir de cette navigation trop classique. On aurait aimé des moments plus tendus également car il y avait vraiment moyen d'aller encore plus loin dans la terreur et la psychologie, d'autant que le jeu propose un rendu visuel super propre, assez canon à certains moments. Entres les particules de poussière qui flottent, murs qui sont recouverts de graffitis parfois inquiétants et souvent insultants, ces pièces entièrement tapissées de post-its où l'on peut lire des insultes, les déchets et le bordel qui apportent ce côté crassouille, il y a de quoi flatter la rétine. Mention spéciale aussi à cette créature maléfique venue d'ailleurs, avec son corps recouvert de fleurs de cerisiers japonais et qui vous transpercera le coeur si jamais vous ne courrez pas assez vite. Le sound design qualitatif participe aussi à ces effets de peur et de terreur, avec des moments de silence pesants et des musiques plus industrielles pour augmenter le stress.