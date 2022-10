Silent Hill : des développeurs historiques impliqués dans le retour de la série ? Les fans sont au taquet

Selon les dernières rumeurs, Bloober Team (Blair Witch, The Medium) aurait été sollicité pour un remake de Silent Hill 2, tandis qu'Annapurna Interactive serait à l'oeuvre sur un Silent Hill épisodique.Bien évidemment, les fans de la première heure se demandent si les développeurs historiques de la franchise vont reprendre du service. Sauf surprise, le compositeur Akira Yamaoka devrait bel et bien faire partie de l'aventure, d'autant qu'il a partagé la nouvelle sur Instagram . On rappelle que c'est à lui que l'on doit la B.O. de The Medium. Même chose pour le directeur artistique Masahiro Ito - qui est à l'origine des créatures aperçues dans les trois premiers Silent Hill : il a retweeté l'annonce , ce qui laisse supposer qu'il pourrait lui aussi être impliqué. Étant donné que les bruits de couloir font aussi état d'un tout nouvel épisode en gestation au Japon, inutile de vous dire que la communauté est ébullition. Nous serons bientôt fixés.