Après Silent Hill 2 Remake, Konami refait confiance à Bloober Team pour un nouveau jeu

Le succès à la fois critique et commercial du remake de Silent Hill 2 (2 millions de copies vendues en 2 mois, 86% sur Metacritic) apporte de bonnes nouvelles, puisque Konami s'est fendu d'un communiqué pour annoncer la signature d'un nouvel accord pour un projet commun. Bien sûr, à ce stade, on ne sait rien de cette collaboration relancée si ce n'est qu'il s'agit d'une "franchise de Konami". Il peut aussi bien s'agir d'un nouveau remake de Silent Hill, le remasterisation d'un autre Metal Gear Solid, le retour de Castlevania, ou carrément autre chose comme Ganbare Goemon ou un retour de Zone of the Enders, soyons fous. Cela dit, le communiqué de presse précise que "Bloober Team sont les maîtres polonais de l'horreur", et on imagine que Konami va miser sur cette belle réputation.





"La confiance bâtie sur le succès de SILENT HILL 2 a jeté les bases de la signature d'un autre accord pour un nouveau projet. L'accord s'aligne sur le plan stratégique de Bloober Team visant à étendre sa division de développement interne dans un cadre propriétaire.





Notre collaboration avec KONAMI a été incroyablement fructueuse, et le succès de SILENT HILL 2 parle de lui-même. En partageant nos connaissances et notre expérience, nous avons pu créer ensemble une production de haute qualité. Bien sûr, nous ne pouvons pas révéler trop de détails pour le moment, mais nous sommes convaincus que les fans seront tout aussi enthousiastes que nous à propos de notre collaboration. Nous avons hâte de partager quelque chose de vraiment spécial avec les joueurs quand le moment sera venu, a déclaré Piotr Babieno, PDG de Bloober Team.





Bien que les détails du projet restent un mystère, il est confirmé que le jeu sera basé sur la propriété intellectuelle de KONAMI. KONAMI continuera d'être à la fois l'éditeur et le détenteur des droits du jeu."



On vous laisse spéculer dans les commentaires. Ah zut, on a supprimé nos forums...