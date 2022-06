Bloober Team : le studio va présenter son nouveau jeu, l'heure du remake de Silent Hill 2 est-elle venue ?

Reach beneath the surface and uncover the source of your fears#BlooberTeam pic.twitter.com/xTAxo8glC2 — Layers of Fear 2 (@LayersOfFear2) 7 juin 2022

Bloober Team (The Medium, Blair Witch) est sur le point de présenter son nouveau jeu. En effet, le studio nous a fait parvenir un mail dans lequel il est indiqué : "Bloober Team va bientôt dévoiler l'un de ses projets. Je vous communiquerai tous les détails quand le moment sera venu, mais en attendant, allez sous la surface et découvrez la source de vos peurs." Il s'agit du même message qui accompagne le dernier tweet du studio où figure également une première image. Si les dernières rumeurs suggèrent que Bloober Team travaille sur un remake de Silent Hills 2 - ce que n'a pas réellement démenti le studio d'ailleurs - il se pourrait que l'annonce en question concerne plutôt le prochain Layers of Fears.On rappelle que le jeu a été officialisé l'année dernière, et que depuis, nous n'en avons plus entendu parler. Le fait que le compte Twitter Layers of Fear 2 reprenne ce message énigmatique laisse peu de place au doute, l'insider Tom Henderson ayant donné quelques détails sur le projet. Ainsi, on apprend que le jeu s'appellera tout simplement Layer of Fears et sortira sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 et PC (Steam, Epic Games Store). Quant à sa sortie, elle ne devrait pas avoir lieu avant le début de l'année prochaine, alors qu'à l'origine, le studio visait une commercialisation en 2022.Maintenant, on se demande quand le premier trailer sera diffusé. Sans doute lors de la conférence du Summer Game Fest 2022 qui, on le rappelle, est prévue demain (jeudi 9 juin) à 20 heures.