Silent Hill 2 Remake : Bloober Team réagit à la rumeur, le studio donne quelques indices

, le patron du studio. "Nous ne pouvons faire aucun commentaire sur ce que nous faisons actuellement parce que nous apprécions les relations que nous entretenons avec nos partenaires, a-t-il indiqué. Vraiment, nous ne pouvons rien dire. Nous ferons une annonce concernant nos projets à venir dès que possible, ce qui vous permettra d'en apprendre davantage..." Avant d'ajouter : "Officiellement." Ce qui laisse entendre que les bruits de couloirs relayés par NateTheHate et Jeff Grubb ne seraient pas farfelus.



Un peu plus loin dans l'interview, Piotr Babieno est revenu sur la philosophie qui anime Bloober Team lorsque les équipes travaillent sur une licence ne leur appartenant pas. "Je dirais que c'est quelque chose de difficile, mais nous expliquons toujours à nos partenaires : 'Nous aimerions travailler sur votre licence mais en racontant notre propre histoire', a-t-il indiqué. Si nous ne sommes pas en mesure de le faire, si nous ne sommes pas libres sur le plan créatif, ça n'aura aucun sens parce que nous ne pourrons pas faire un bon jeu. Si vous êtes enfermé dans une prison, vous ne pouvez pas prendre votre envol. Il faut que l'on puisse se dire : 'OK, ce sera un jeu Bloober Team et non celui d'un autre studio.' Même pour le projet dont on ne peut pas vous parler, il s'agira bel et bien d'un jeu Bloober Team."



Jamais le retour de Silent Hill n'aura semblé aussi proche, Konami n'ayant pas l'intention de se limiter à un seul projet. En effet, les rumeurs suggèrent également que Konami planche sur un reboot de la saga, ainsi que sur d'autres jeux s'articulant à la fois autour de la trame principale et d'histoires secondaires.







Les insiders qui suivent le dossier de près sont formels : Konami a confié à Bloober Team le remake de Silent Hill 2 . Ca tombe bien, puisque dans le cadre de la conférence Digital Dragons, nos confrères d' IGN ont eu l'occasion d'échanger avec Piotr Babieno