CD Projekt Red (Cyberpunk 2077) et Bloober Team (The Medium) s'engagent contre la Russie

Les voix contre la guerre menée par la Russie en envahissant l'Ukraine sont de plus en plus nombreuses dans le jeu vidéo. Si Electronic Arts fut le premier éditeur à prendre des sanctions contre le pays mené par Vladimir Poutine, d'autres éditeurs et studios ont décidé eux aussi d'afficher leur soutien avec le peuple ukrainien. C'est le cas de CD Projekt Red (The Witcher, Cyberpunk 2077) et le studio Bloober Team (The Medium) qui viennent d'annoncer le retrait des ventes de leurs jeux sur tout le territoire russe et en Biélorussie également. Des messages de soutien relayés sur leurs différents réseaux sociaux avec le drapeau ukrainien en fond pour faire savoir leurs engagements contre cette guerre qu'ils dénoncent. Qu'il s'agisse de CD Projekt Red ou de Bloober Team, tous savent pertinemment que ce choix n'aura pas d'impact politique direct, mais estiment que le moindre acte contestataire peut tout de même avoir son effet, surtout si tout le monde s'y met. Bien sûr, les deux studios ne remettent pas en cause l'amitié qu'ils peuvent avoir pour les joueurs russes et biélorusses, d'autant que nombreux d'entre eux ne partagent pas l'avis de leur Président Poutine. L'idée est en effet de galvaniser un peu plus la communauté mondiale pour qu'elle réagisse en conséquence sur toute l'Europe.







Plus tôt, le studio GSC Game World faisait savoir que le développement de leur jeu STALKER 2 était mis en pause, la société étant basée à Kiyv / Kiev, et préférant mettre ses employés en sécurité. Le jeu devait sortir en décembre 2022 sur PC et Xbox Series X|S, mais il faudra sans doute attendre 2023 désormais pour voir le jeu débarquer, si tout va bien... On en profite pour rappeler qu'en début de semaine, c'est carrément Mykhailo Fedorov, vice-premier ministre et ministre de la transformation numérique en Ukraine, qui avait demandé à Sony et Microsoft de bloquer l'ensemble des comptes russes pour faire bouger les lignes. A ce jour, les deux constructeurs n'ont pas réagi.