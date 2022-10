Cyberpunk 2, The Witcher nouvelle trilogie et Hadar, CD Projekt Red dévoile tous ses nouveaux jeux

CD Projekt Red avait donné rendez-vous au monde entier ce mardi 4 octobre 2022 pour faire le bilan de ces 18 derniers mois passés, et notamment comment le studio a évolué depuis la débâcle Cyberpunk 2077. Mais au-delà de vouloir apaiser une période un peu sombre pour les membres de l'entreprise polonaise, c'était aussi l'occasion d'aller de l'avant et de regarder vers l'avenir en annonçant de nouveaux projets, le sourire aux lèvres. Pas moins de 5 vidéos ont été publiées sur la chaîne YouTube du studio polonais, afin d'expliquer chaque étape de la roadmap qui a été fixée en interne. Première chose positive, CD Projekt Red se veut être un studio exemplaire, avec un environnement de travail bienveillant et inclusif où le crunch n'a plus vraiment sa place. L'entreprise a appris de ses erreurs du lancement de Cyberpunk 2077, mais aussi de la pandémie pour adapter ses méthodes de travail à tout un chacun. On aperçoit aussi cette volonté de faire des nouveaux locaux de CD Projekt Red un campus vert où l'écologie a également sa place. Afin de tirer un trait sur ce passqé peu glorieux, Marcin Iwiński, co-fondateur du studio et actuel co-PDG, qui s'était excusé face-caméra suite au bad buzz généré par le lancement des versions PS4 et Xbox One de Cyberpunk 2077, a annoncé sa démission de son poste, et se contentera désormais d'être le président du conseil d'administration, avec pour tâche de superviser la gestion du studio polonais qui compte aujourd'hui 1 200 employés. Bref, avec ce geste fort, l'idée est de repartir sur de nouvelles bases.Côté projet, CD Projekt Red a de l'ambition à revendre et prend en compte les 20 millions de ventes de Cyberpunk 2077 et de son incroyable remontada auprès des joueurs après deux ans de mises à jour et à réparer son jeu sorti cabossé. Alors qu'on attend l'arrivée de l'extension "Phantom Liberty", le studio polonais a décidé d'annoncer le développement de sa suite, dont le nom de code est Orion. On ne sait rien encore de ce nouveau Cyberpunk 2077 mais la production est bel et bien lancée. En parallèle, la saga The Witcher va elle aussi revenir sous la forme d'une nouvelle trilogie, dont le premier épisode est déjà en cours de développement, on le savait déjà. CD Projekt a d'ailleurs dévoilé son nom, The Witcher Polaris, mais l'objectif est de parvenir à sortir ces trois épisodes en l'espace de 6 ans seulement. Des ambitions démesurées compte-tenu des promesses, mais selon ses dirigeants, l'idée est de produire le deuxième et le troisième épisode en même temps, comme le font certaines productions de cinéma. D'ailleurs, pour gagner du temps, CD Projekt Red a scellé son partenariat avec Epic Games pour travailler exclusivement sur l'Unreal Engine 5 et ainsi gagner du temps de production et faire aussi des économies d'échelle à ne pas passer par un moteur propriétaire.



Avec la Chine qui s'ouvre de plus en plus et cette appétence que le pays a pour le jeu mobile, CD Projekt Red ne peut définitivement pas tourner le dos à ces jeux sur tablettes et smartphones et il a été annoncé que des licences propres au studio seront également adaptées sur mobile. Il en va de même avec le jeu multijoueur qui prend une place de plus en plus importante dans le paysage vidéoludique, ce qui a poussé CD Projekt Red a ouvrir un bureau du côté de Boston pour gérer ses jeux-services qui seront rattachés aux licences déjà bien établies. Enfin, dernière annonce et pas des moindres, une nouvelle IP est actuellement en cours de développement également, et ce depuis 2021. Il s'agit de Hadar (nom de code) et qui fera partie des fers de lance de la société au même titre que The Witche et Cyberpunk ; l'idée étant de sortir un épisode de chaque licence sous la forme d'une rotation permanente, un peu comme le fait déjà Activision avec Call of Duty et son épisode annuel, géré par plusieurs studios en interne.