Cyberpunk 2077 : "la version Nintendo Switch 2 sera la meilleure expérience nomade"

Parmi les jeux sur lesquels la Nintendo Switch 2 pourra compter, le 5 juin 2025, il y a Cyberpunk 2077 Ultimate Edition qui s'annonce déjà comme étant la version nomade la plus abouti, surtout si l'on en croit les développeurs. CD Projekt Red a récemment dévoilé une vidéo intitulée « Creator’s Voice », mettant en lumière les efforts déployés pour adapter ce RPG ambitieux à la nouvelle console hybride de Nintendo. Cette Ultimate Edition comprend le jeu de base, toutes les mises à jour majeures, ainsi que l'extension Phantom Liberty. Contrairement à de nombreux titres tiers sur Switch 2 qui nécessitent un téléchargement supplémentaire via une « Game Key Card », Cyberpunk 2077 sera entièrement jouable depuis une cartouche de 64 Go, sans installation additionnelle .

Performances optimisées pour la Switch 2

CD Projekt Red a confirmé que la version Switch 2 bénéficiera de performances supérieures à celles des consoles de génération précédente, telles que la PS4 et la Xbox One . Grâce à l'intégration de technologies comme le DLSS de Nvidia et le VRR, le jeu offrira une résolution de 1080p en mode docké et de 720p en mode portable, assurant une fluidité constante. De plus, la Switch 2 propose des options de personnalisation avancées, notamment la possibilité d'utiliser un Joy-Con pour simuler les mouvements d'une katana, ajoutant une dimension immersive au gameplay. Selon CD Projekt Red, jouer à Cyberpunk 2077 sur Switch 2 représente « la meilleure façon de découvrir le jeu en mode portable ». Cette affirmation souligne la confiance du studio dans les capacités de la console à offrir une expérience de jeu riche et fluide, même en déplacement. Evidemment, on attendra d'avoir la version finale entre les mains avant de s'extasier davantage.