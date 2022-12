Cyberpunk 2077 : Idris Elba arrive dans le jeu avec le DLC "Phantom Liberty"

Cyberpunk 2077

La cérémonie des Game Awards 2022 a permis de découvrir de nouveaux jeux, mais aussi de constater que les acteurs de Hollywood s'intéressent de plus en plus au jeu vidéo. En plus de la deuxième consécration de Christopher Judge dans le rôle de Kratos dans God of War Ragnarök, de la présence d'Al Pacino qui a lancé la soirée, du jeu Crime Boss qui réunit Michael Madsen, Kim Basinger, Danny Trejo, Danny Glover, Michael Rooker, Vanilla Rice et enfin Chuck Norris, on apprend que l'acteur Idris Elba a rejoint le casting de Cyberpunl 2077 pour le DLC "Phantom Liberty". Il y campe le personnage de Solomon Reed qui devrait avoir un rôle important dans cette extension scénarisée, aux côtés de Johnny Silverhand, le personnage joué par Keanu Reeves. On ne sait pas grand-chose de l'histoire pour le moment, mais le studio CD Project Red a annoncé qu'il s'agirait d'un thriller d'espionnage. Ce DLC "Phantom Liberty" dearrivera en 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series, les consoles old gen ayant été mises de côté.[TWEET id="1601060203931512832" author="Cyberpunk 2077"]