Cyberpunk 2077 : 12 min de gameplay en 4K pour le DLC "Phantom Liberty"

Confirmé pour le 21 septembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series, le DLC "Phantom Liberty" de Cyberpunk 2077 révèle un peu plus son gameplay grâce à cette vidéo de près de 12 minutes dans laquelle on découvre un segment de son histoire. C'est l'occasion de découvrir Dogtown, cette nouvelle zone de jeu dans laquelle on va découvrir de nouveaux habitants de Night City, moins colorée que d'habitude. Ici, tout est ruines, ambiance ghetto où le danger rôde à chaque coin de rue. Notre personnage V va devoir retrouver la trace d'un homme, Salomon Reed, joué par l'acteur Idris Elba et qui va lui être d'une grande aide. Le studio CD Projket Red a bien l'intention de proposer des dizaines et des dizaines d'heures de jeu supplémentaires par rapport à l'aventure principale, tout en corrigeant les erreurs faites par le passé avec le lancement de Cyberpunk 2077. C'est d'ailleurs pour cette raison que les versions PS4 et Xbox One ont été abandonnées pour cette extension.