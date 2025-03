Assassin's Creed Shadows : 20 min de gameplay pour voir les différences entre Yasuke et Naoe

Il ne reste plus que quelques semaines avant l'arrivée du très controversé Assasssin's Creed Shadows, et forcément, Ubisoft multiplie les sorties pour son jeu. Après la compilation des petites saynètes qu'on a composé, il est question aujourd'hui de plus de 20 minutes de pur gameplay, avec commentaire d'un membre d'Ubisoft à la clef. L'idée derrière tout ça est de montrer les différences entre Yasuke et Naoe, les deux protagonistes du jeu. Le premier est une masse, un peu lourdaud dans ses déplacements mais qui encaisse les coups comme personne, et fracasse la tête de ses ennemis plus facilement. Naoe paraît fragile de prime abord, et elle l'est par rapport à son comparse samouraï, mais elle dispose d'une agilité et d'une rapidité hors du commun, ce qui lui permet d'être plus vive et plus souple dans ses mouvements. Le joueur pourra permuter de l'un à l'autre comme il l'entend, même si en pleine mission scénarisée, on ne pourra rester qu'avec le personnage préalablement sélectionné.Assassin's Creed Shadows arrivera le 20 mars prochain, l'embargo sur les tests sera levé le 18 mars et nous avons déjà le jeu entre nos mains.