Assassin's Creed Shadows : l'histoire de Yasuke et de Naoe racontée dans le Story Trailer

Dans la foulée des publication des previews hands-on d'Assassin's Creed Shadows, Ubisoft a également partagé le Story Trailer, celui qui raconte le destin des deux personnages qu'on va pouvoir incarner dans cet épisode qui se déroule au Japon. Naoe comme Yasuke sont donc présentés chacun leur tour, sachant qu'au début de l'aventure, tout les sépare. Mais des événements tragiques vont évidemment les rapprocher, jusqu'à en faire une équipe indissociable. Yasuke est peut-être un étranger arrivé au Japon comme un cheveu sur la soupe, il deviendra l'un des hommes de main de Oda Nobunaga selon le récit proposé par Ubisoft. Quant à Naoe, elle va devoir devenir une shinobi qui agit dans l'ombre pour venger la mort de son père. Chacun disposera de ses forces et de ses faiblesses, et c'est la complémentarité de deux protagonistes qui rendront le jeu intéressant.La sortie d'Assassin's Creed Shadows est attendue pour le 20 mars 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.