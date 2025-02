Assassin's Creed Shadows : les fonctionnalités PC mises en avant dans un nouveau trailer

Pour certains, c'est le jeu de la dernière chance d'Ubisoft avant un démantèlement, ou du moins une réorganisation rigoureuse en interne, Assassin's Creed Shadows est de retour avec une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un trailer qui vante les mérites de la version PC, la fameuse superior version qui proposera tout un tas de fonctionnalités que les versions consoles n'auront pas. Amélioration des performances via l'IA d'Intel, avec de l'upscaling intelligent, du Ray Tracing plein pot pour profiter des effets de reflets et de rémanence, la compatibilité avec les écrans wide, un outil pour faire du benchmark, la possibilité de mapper les touches à sa guise, le choix des langues dont la version immersive en doublage japonais, sans compter les atouts du jeu en termes d'immersion et de gameplay. On espère que la version complète et finale sera à la hauteur des bonnes impressions qu'on a eues lors de notre preview.La sortie d'Assassin's Creed Shadows est attendue pour le 20 mars prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.