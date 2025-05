Assassin’s Creed Shadows : Ubisoft dévoile une feuille de route ambitieuse pour sa première année

Plus d'un mois que Assassin’s Creed Shadows est sorti, et Ubisoft pense déjà à la suite, avec notamment un programme post-lancement particulièrement dense. Entre extensions narratives, mises à jour techniques, et fonctionnalités demandées par la communauté, la feuille de route s’annonce riche en contenu et c'est par le biais d'une longue vidéo explicative qu'on sait enfin ce qui nous attend dans les prochains mois. Dès mai 2025, Ubisoft entamera une série de contenus narratifs baptisés Story Drops. Ces mises à jour gratuites viendront enrichir le récit principal à travers des intrigues secondaires et des quêtes inédites. Le premier épisode, Les oeuvres de Luis Frois, introduira de nouveaux personnages, développera les origines de Naoe et Yasuke, et étoffera leur rôle au sein de la confrérie naissante des Assassins. Une deuxième salve narrative est d’ores et déjà prévue pour le mois de juin, avec l’arrivée de nouvelles recrues et une évolution permanente de l’état du monde. Ce découpage épisodique s’inscrit dans une volonté assumée de raconter une histoire vivante, réactive et complémentaire à l’aventure principale. Les développeurs promettent une intégration naturelle dans le rythme de jeu, sans la moindre rupture.





Traque sur Awaji : la première grande extension

C’est en fin d’année que les choses prendront une tournure plus ambitieuse encore, avec le lancement de Traque sur Awaji, première extension narrative majeure. Celle-ci entraînera les joueurs sur l’île d’Awaji, située au sud de la ville de Sakai, dans une région inédite mêlant forêts côtières et bastions fortifiés. Ce nouveau chapitre, qui s’inscrit après l’épilogue du jeu principal, proposera près de 10 heures de contenu scénarisé et l’introduction d’une nouvelle arme pour Naoe : le bō, bâton traditionnel des arts martiaux japonais. Fait notable, cette extension sera gratuite pour les détenteurs de l’édition Gold ou Ultimate du jeu, ainsi que pour ceux ayant précommandé certaines éditions spécifiques. Les conditions d’accès pour les autres joueurs n’ont pas encore été précisées.





Au-delà du contenu narratif, Ubisoft entend également améliorer l’expérience de jeu de manière continue grâce à une série de correctifs et d’ajouts techniques. Plusieurs ajustements ont été confirmés :

- Une refonte partielle du système de parkour , avec des animations adaptées aux environnements japonais, moins verticaux mais plus étendus.

- Le retour de la gestion des objets , absente de certains récents épisodes, permettant de personnaliser plus finement l’approche tactique.

- La possibilité d’ afficher ou masquer les couvre-chefs durant les cinématiques, une demande largement relayée par la communauté.

- L’arrivée d’un mode "New Game+" , qui permettra de relancer la campagne avec son équipement et ses capacités, mais dans un monde rééquilibré.

- Et enfin, l’ajout de niveaux de difficulté accrus pour le combat comme pour l’infiltration, afin de satisfaire les puristes à la recherche de challenge.

Ubisoft insiste sur le fait que ces améliorations seront gratuites et déployées progressivement tout au long de l’année, en fonction des retours des joueurs.