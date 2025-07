Phantom Blade Zero : 22 minutes de gameplay, et ce n'est toujours pas un Souls-like, le créateur du jeu le rappelle

Alors que le mois de juillet se termine doucement, le studio chinois S-Game nous donne des nouvelles de son jeu Phantom Blade Zero, dont la hype ne cesse de grimper au fil des nouvelles démos, et ce n'est pas ces 22 minutes de gameplay qui risquent de me contredire. En effet, à l'occasion d'un événément à Pékin qui s'est tenu les 26 et 27 juillet, il a été possible pour certains médias et créateurs de contenu de prendre le jeu en main sur une toute nouvelle build, différente de celle qu'on avait pu avoir lors de la Summer Game Fest en juin dernier. L'occasion de voir la vivacité de son gameplay, la beauté des chorégraphies de combat et les nombreuses armes que notre guerrier va pouvoir utiliser. Lorsque nous avions discuté avec les développeurs à Los Angeles le mois dernier, il nous avait précisé à nouveau qu'il ne s'agissait pas d'un sous-like, mais plutôt d'un jeu d'action qui veut mettre en avant les arts martiaux chinois. Et pour le coup, c'est très réussi, au-delà de sa plastique ravageuse et de la fraîcheur de ses combats. Dans tous les cas, Phantom Blade Zero n'a toujours pas de date de sortie, mais l'arrivée en 2026 semble se profiler. En attendant d'en savoir plus, profitons de ce gameplay capturé sur PS5, mais aussi du message du studio pour rappeler que non, ce n'est pas un Souls-like :

Lorsque Phantom Blade Zero a été annoncé pour la première fois, beaucoup ont pensé qu’il s’agissait d’un “Soulslike”. Après tout, on y voyait des cartes interconnectées, des secrets bien planqués, et ces fameux points de sauvegarde qui font pousser un soupir de soulagement. Puis, une fois qu’on a publié une démo de combat, les joueurs ont remarqué que le rythme était clairement beaucoup plus rapide que celui des titres Soulslike — ça devait forcément être un “hack and slash”, un jeu à la Devil May Cry ou Ninja Gaiden.

Le problème, c’est que le mot genre est une étiquette fondée sur des stéréotypes. Elle aide les joueurs familiers des classiques à se forger un repère et à avoir des attentes raisonnables.





Mais Phantom Blade Zero n’est ni un Soulslike, ni un jeu d’action traditionnel. J’ai toujours eu beaucoup d’admiration pour les créateurs qui ont défini ces genres. J’ai passé des années à m’imprégner de leurs œuvres, à en tirer de l’inspiration et à apprendre de leur génie. Mais en développant ce jeu, on a fini par emprunter une voie à laquelle on ne s’attendait pas. Au départ, on voulait juste créer un jeu qui intègre le hack and slash dans une carte complexe et multi-niveaux. Mais au fil du développement, à mesure que les animations et les environnements ont pris forme, tout a fini par être lié par une esthétique culturelle forte, donnant naissance à quelque chose de profondément original.





“Phantom Blade Zero est-il difficile ? J’ai envie d’essayer, mais j’ai peur de ne pas y arriver…”

On a souvent entendu cette question, et cette démo est notre réponse.

Elle propose trois niveaux de difficulté, pour convenir à tous les styles de jeu :

Gamechanger (par défaut) : un mélange équilibré de défi et de plaisir. Parfait pour commencer.

Wayfarer : un mode plus accessible, conçu pour ceux qui n’ont aucune ou peu d’expérience dans les jeux d’action.

Hellwalker : le mode le plus dur — débloqué uniquement en New Game+ dans la version finale. Dans ce mode, vous affronterez une IA plus maline, des ensembles de mouvements remaniés, et même des attaques exclusives, réservées aux joueurs en quête d’un vrai challenge.