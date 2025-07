Cronos The New Dawn : 10 min de pur gameplay dans le secteur A-0

Parmi les jeux qu'on attend le plus à la rédaction de Jeuxactu, il y a un certain Cronos The New Dawn, un survival horror de science-fiction qui n'est autre que le nouveau titre signé Bloober Team, les créateurs de The Medium et à qui l'on doit le remake - très réussi - de Silent Hill 2 Remake. Si la date de sortie de ce Cronos n'est pas encore précis (on sait juste qu'il sort cet automne), le jeu vient de se doter d'une longue vidéo de gameplay de près de 10 minutes. Il est question de découvrir le secteur A-0 où l'on trouver de nombreux Orphelins à dézinguer.

La vidéo s’ouvre sur Islands in the Mist, une zone noyée dans une brume épaisse, presque suffocante. Chaque pas du joueur est une prise de risque, étant donné que chaque recoin dissimule une menace latente. Mais ce n’est pas qu’une affaire d’ambiance, le gameplay introduit une mécanique intéressante et diaboliquement efficace : le Merging, ou fusion. Ici, les ennemis ne meurent pas vraiment, car une fois au sol, leur corps peut être absorbé par d’autres Orphelins, ce qui donne naissance à une nouvelle abomination, plus forte, plus rapide, plus imprévisible. Cela oblige le joueur à gérer les cadavres avec autant de soin que les combats eux-mêmes, notamment en les brûlant. Il faut donc toujours anticiper pour ne pas se faire dépasser les événements, surtout que les munitions seront minimes, survival horror oblige.











Derrière cette mécanique se cache un scénario aussi ambitieux : le joueur incarne le Voyageur, un agent issu d’un futur dystopique, envoyé dans le passé pour sauver ceux que l’apocalypse a effacés. Avec l’aide d’un carnet de notes appartenant à un mystérieux prédécesseur, il navigue entre deux époques : une Pologne des années 80 encore ancrée dans la réalité, et un avenir dévasté, où la matière elle-même semble avoir perdu tout sens. Un choix de game design qui rappelle évidemment ce qui avait été fait dans The Medium. L’un des décors majeurs, le quartier de Nowa Huta à Cracovie, est revisité dans une esthétique brutaliste corrompue, presque hallucinée. Les époques se répondent, s’interfèrent, se contaminent. La vidéo se conclut sur une rencontre glaçante avec une entité nommée Terror, un boss dont le nom dit tout. Ce moment d’angoisse pure donne un avant-goût des affrontements majeurs, qui s’annoncent à la fois physiques et psychologiques.



Sortie prévue à l’automne 2025 sur Xbox Series, PS5 et PC pour ce Cronos The New Dawn.