Cronos The New Dawn : nouveau trailer saturé d'horreurs organiques

Parmi les moments qu'on a retenu du Xbox Games Showcase 2025, la nouvelle vidéo de Cronos The New Dawn a marqué nos esprits. Porté par le studio Bloober Team, déjà connu pour The Medium et le remake de Silent Hill 2, ce survival horror à la troisième personne s’annonce comme une expérience radicale et angoissante. La nouvelle bande-annonce, intitulée Survive the Nest, montre le Traveler s’aventurant dans un nid d’Orphelins, un lieu étouffant et saturé d’horreur organique. Le silence n’est brisé que par les cris distants et les froissements visqueux. Le joueur découvre très vite une mécanique centrale du gameplay : il faut brûler les cadavres des Orphelins immédiatement après les avoir abattus, sous peine de les voir ressusciter ou fusionner avec d’autres corps, rendant le combat encore plus périlleux.





Cronos The New Dawn va proposer un gameplay à mi-chemin entre Dead Space et Resident Evil, avec des affrontements brutaux, des ressources limitées, sachant que chaque erreur peut s’avérer fatale. Le jeu mise également sur une alternance entre passé et futur, à travers un système de failles temporelles qui impacte à la fois le scénario et la progression du joueur. Le voyage temporel permet de traverser deux époques distinctes : un futur ravagé, dominé par la technologie déchue, et la Pologne des années 80, dans un quartier industriel brutaliste (Nowa Huta), baigné d’une atmosphère froide et oppressante. Le tout est sublimé par l’Unreal Engine 5, qui permet des jeux d’éclairage dynamiques et une modélisation réaliste des créatures.



Prévu pour l’automne 2025 sur Xbox Series X|S, PS5 et PC, Cronos The New Dawn s’annonce déjà comme l’un des titres d’horreur majeurs de l’année.