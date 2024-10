Cronos The New Dawn : c'est le nouveau survival horror de Bloober Team, les développeurs de Silent Hill 2 Remake

Cronos The New Dawn et c'est en plein Xbox Partner Preview qu'il a été révélé.

On ne chôme pas du côté de Bloober Team. Alors que le studio polonais a obtenu ses lettres de noblesse grâce à Silent Hill 2 Remake et le travail remarquable qui a été abattu, voilà qu'on apprend un autre survival horror est en approche, pour une sortie programmée à 2025. Son nom ?Cronos The New Dawn est un titre prévu sur PC, PS5 et Xbox Series et met en scène une histoire de voyage dans le temps se déroulant dans un futur post-apocalyptique en plein Pologne des années 1980. Rien d'anormal, puisque les développeurs sont polonais et vont nous permettre de mieux connaître à la fois leur pays et leur culture bien trop méconnus dans le jeu vidéo. Les joueurs incarneront un voyageur, un agent de l'énigmatique groupuscule "Collectif", dont la mission est d'extraire des personnes sélectionnées qui n'ont pas survécu à l'apocalypse du passé. Pour accomplir la mission du Collectif, les joueurs devront survivre à un désert mortel créé par un événement cataclysmique connu sous le nom de Changement, rempli d'abominations monstrueuses qui mettront à l'épreuve les capacités de combat des joueurs. Un joli setting qui a d'ailleurs dévoilé ses premières images de gameplay à la fin d'un trailer cinématique intriguant. Le jeu s'annonce aussi glauque que visuellement séduisant.