Cronos The New Dawn : le Dead Space de Bloober Team (Silent Hill 2 Remake) dévoile plus de gameplay

Wojciech Piejko et Jacek Zięba, les deux game directors du jeu, qui n'hésitent pas à donner plus de détails sur l'univers du jeu, mais aussi quelques éléments de gameplay. Ainsi, on apprend qu'on va incarner le Voyageur, une espèce d'agent du temps, capable de voyager à travers des failles spatio-temporaires pour tenter de sauver les personnes qui n'ont pas pu survivre au cataclysme, un phénomène qui a anéanti l'Humanité et qui a permis le voyage dans le temps. Au niveau des inspirations, Bloober Team évoque plusieurs jeux comme Dead Space bien sûr, Dark Souls pour le challenge, mais évoque aussi des films tels que L'armée des 12 singes, The Thing et la série Dark de Netflix.





Evidemment, c'est en fin de vidéo que tout devient plus intéressant, puisqu'ils répondent à une série de questions rapides, qui permet d'en savoir un peu plus. De cette manière, on sait que Cronos The New Dawn proposera des échelles à grimper, des murs plein de corps putréfiés, qu'il y aura sans doute des aliens comme ennemis à abattre, que le jeu disposera d'un système melee combat, qu'on pourra jouer avec un lance-flammes, qu'il sera possible de démembrer les ennemis et qu'il y aura des boss à abattre.





Le Future Games Show du 20 mars 2025 aura permis à Bloober Team de dévoiler de nouvelles images de son Cronos The New Dawn qu'on avait pu apercevoir en octobre 2024 et qui nous avait sacrément interpeller. Justement, le studio polonais a profité de cet événément nocturne pour proposer une vidéo deep dive, en compagnie de