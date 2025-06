Double Dragon Revive : bien moche, mais un gameplay qui se veut ultra complet

Toujours attendu pour le 23 octobre prochain, Double Dragon Revive mise gros, lui qui veut relancer une franchise vieille comme le jeu vidéo, tout en permettant à Arc System Works de valider des choix pas évidents. Le premier, c'est évidemment son approche esthétique, beaucoup décrié par les joueurs, qui estiment que le jeu affiche une DA ultra générique, quand elle n'utilise pas l'IA dans certaines représentations. Rien d'officiel, juste des suppositions pour l'intelligence artificielle générative, mais ça y ressemble beaucoup. En attendant d'avoir en avoir le coeur net, ou pas, c'est le système de combat qui a été mis en avant dans cette vidéo de près de 5 minutes.











Là où le jeu original brillait par sa simplicité quasi schématique (coup de poing, saut, chope), Double Dragon Revive se veut plus moderne, plus complexe et plus technique aussi. On parle ici de combos contextuels, de prises directionnelles, de gimmicks de stage à utiliser comme leviers tactiques, ou encore de contre-attaques millimétrées contre des ennemis "en charge". C’est un choix audacieux, car en complexifiant la formule, le jeu prend le risque de perdre les puristes de l’arcade. Mais il gagne en lisibilité stratégique : chaque personnage dispose de patterns spécifiques, d’options de mobilité, et de coups spéciaux à déclencher selon une jauge de Dragon Orb. On n’est pas loin d’une approche de VS Fighting, mais que voulez-vous, Streets of Rage 4 a pas mal changé la donne aussi en termes de beat'em all.









La gestion de l’environnement dépasse aussi le simple décor destructible, tandis que le level design semble avoir été conçu pour encourager les approches situationnelles : projectiles improvisés, pièges mortels intégrés, collisions multiples entre ennemis, etc. C’est ici que Doubme Dragon Revive prend un vrai risque : celui de s’adresser à deux publics diamétralement opposés. D’un côté, les vétérans de l’arcade, qui attendent une expérience fidèle, directe, punitive ; de l’autre, les nouveaux joueurs, qui veulent des systèmes plus complets, un feedback loop gratifiant, et surtout, une expérience suffisamment profonde pour rester pertinente en 2025. Rendez-vous le 23 octobre 2025 pour savoir si le défu sera relevé ou pas.