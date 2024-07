Double Dragon est de retour grâce à Arc System Works et Yuke's Co, premier trailer

Double Dragon Revive qui n'est autre que la volonté de faire revivre la série Double Dragon en 2025. C'est développé par les Japonais de Yuke's Co, rendu célèbre pour la série des WWE avant que 2K Games ne reprenne la licence et se débarrasse des développeurs (ils ont bien fait en vrai). Il a été choisi de revenir avec un jeu développé en 3D, mais en gardant cette structure de beat'em all à scrolling horizontal à l'ancienne, histoire de conserver un lien de parenté avec ses origines. Bon, on va pas vous cacher que le chara-design n'est pas franchement séduisant, et donne l'impression d'un jeu générique plus qu'à une identité forte.









Toutefois, A

La nostalgie, c'est toujours payant et du côté d'Arc System Works, on le sait pertinemment. Avec son bureau européen fraîchement ouvert, le studio devenu éditeur nous propose de découvrirrc System Works précise superviser ce projet, comme un gagz de qualité, afin d'apporter ainsi toute son expérience accumulée sur des années de développement de jeu de combat. Il est annoncé dans le communiqué que les joueurs pourront vivre l’expérience du beat'em all classique avec les ajustements de gameplay modernes. Que les vétérans comme les néophytes pourront profiter d'un gameplay intuitif, qu’il sera possible de récupérer des armes disséminées à travers les stages, ou utiliser le terrain à son avantage. La sortie de ce Double Dragon Revive est attendu sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One pour le courant de 2025.