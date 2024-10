Double Dragon Revive : Marian et Yagyu Ranzo sont les 2 nouveaux perso annoncés

Arc System Works profite de la Paris Games Week 2024 pour dévoiler une nouvelle vidéo de Double Dragon Revive, prévu pour 2025 sur PC et consoles. L'occasion en effet d'annoncer la venue de deux nouveaux personnages pour cet épisode. Le premier est une femme, bien connue de la série, puisqu'il s'agit de Marian, tandis que le second est un mystérieux ninja du nom de Yagyu Ranzo. Chacun de ces protagonistes disposent de son propre gameplay et donc attaques et autres coups spéciaux. A noter que le studio japonais est présent à la Paris Games Week pour proposer des démos jouables sur son stand,