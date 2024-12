Double Dragon Revive : nouveau trailer et une date de sortie en frontal avec GTA 6

Si Rockstar Games maintient l'automne 2025 comme période de sortie pour son GTA 6, alors Double Dragon Revive va se retrouver en frontal face au bulldozer du studio écossais. En effet, Arc System Works a confirmé la date du 23 octobre 2025 pour que les joueurs puissent retrouver Jimmy et Billy dans une toute nouvelle aventure. En complément de l'annonce de l'ouverture des précommandes, on a eu droit à un nouveau trailer, dénué totalement d'images de gameplay, mais comme nous avions pu y jouer à la Paris Games Week, on peut vous certifier l'envie de retrouver cette vibe des salles d'arcade, mais avec un gameplay plus moderne, adapté à la réalisation en 3D. A ce propos, Double Dragon Revive a été vivement critiqué pour sa direction artistique assez générique et l'absence de charisme de nos deux protagonistes. Le studio a conscience de la problématique que soulève ce coup de crayon insipide et on espère qu'il saura prendre en compte les retours des joueurs.