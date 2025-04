Double Dragon Revive : présentation des méchants, les infâmes Shadow Warriors

Arc System Works nous donne enfin des nouvelles de son Double Dragon Revive après plusieurs mois de silence. Le jeu est toujours attendu pour le 23 octobre 2025, il faut donc relancer la communication autour de lui. Cette fois-ci, il est question de présenter les différents méchants du jeu, les infâmes Shadow Warriors qui refont surface, plus menaçants que jamais. Abobo, Linda, Burnov et le tristement célèbre Willy rempilent pour semer le chaos, même si l'on comprend que la véritable menace se nomme désormais Raymond. Manipulateur, il orchestre dans l’ombre les exactions de Willy, épaulé par les sœurs jumelles assassines Ahn et Mihn, deux nouvelles figures qui enrichissent la galerie des antagonistes. Visuellement, Double Dragon Revive affiche un rendu visuel générique, pour ne pas dire anecdotique, mais le gameplay semble fidèle à l'esprit "beat'em up" d'origine, avec des coups de pied sautés, des combos brutaux et des armes de fortune à ramasser au sol pour ponctuer les affrontements. On attend la version finale pour se prononcer.